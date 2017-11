Hollywoodacteur jaren in de war na seksueel incident met Gosschalk

Volgens Van Wageningen is hij 'na een duistere periode' in zijn leven 'uiteindelijk de dans ontsprongen door in Hollywood aan de bak te komen'. ,,Mijn hart gaat uit naar hen die niet zo goed zijn weggekomen,'' zo laat hij weten aan de Volkskrant in een persoonlijke reactie op de misdragingen van Gosschalk toen deze nog werkte bij het bedrijf Kemna Casting. Gosschalk gaf vandaag in een statement toe zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Kemna Casting reageerde met de mededeling niets te hebben geweten van de privéaudities die Gosschalk onder meer in zijn eigen woning hield.



Van Wageningen: ,,Het is goed dat Job met een verklaring naar buiten komt, maar ik betwijfel ten zeerste dat niemand binnen Kemna Casting hiervan op de hoogte was. Iedereen weet wat voor een ongezonde cultuur heerst in dat bedrijf.'' De acteur stelt dat er door de handelswijze van Gosschalk 'talloze levens zijn verwoest'. ,,Ik ben bij sommigen daar persoonlijk getuige van geweest. Om dat af te doen als 'gekwetst of een pijnlijke herinnering te hebben' komt in mijn ogen obsceen over. Er zijn carrières verwoest, dromen verwoest, identiteiten verwoest. Acteren is zoveel meer dan 'een vak', als dat van je wordt afgenomen sterft er iets.''