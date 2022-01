Hollywood probeert ons al jaren te waarschuwen, maar heeft het wel effect? ‘Nauwelijks’

Humor helpt

Don’t Look Up is technisch gezien niet eens een ‘klimaatfilm’, maar de metafoor is onmogelijk te missen. De door Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence gespeelde astronomen krijgen het maar niet aan de man dat de aarde snel wordt getroffen door een meteoriet die de complete wereldbevolking zal wegvagen. Over de kwaliteit van de film zijn de meningen verdeeld, maar dat iedereen het er nu over heeft, zit hem waarschijnlijk in de vorm. Zo’n serieuze bedreiging in de vorm van een komedie gieten, is namelijk zeldzaam. ,,Humor helpt een ramp te begrijpen”, meende DiCaprio in menig interview. De ultieme grap is dat de Netflix-hit handig inspeelt op het begrip ‘fake news’. Zelfs als de meteoriet voor iedereen waarneembaar dichterbij komt, zijn we in staat de realiteit naar onze eigen hand te zetten. Dus gewoon lekker negeren en vooral níet naar boven kijken. De ironie: dit associëren we momenteel misschien vooral met de coronapandemie. Hebben we het nóg niet over die klimaatverandering!