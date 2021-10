Hollywood in shock na bizarre dood regisseur Hutchins (42)

Video Acteur Alec Baldwin lost dodelijk schot op filmset, camerare­gis­seur overleden

9:41 Acteur Alec Baldwin (63) heeft gisteren een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, cameraregisseur Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 42-jarige regisseur Joel Souza is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij zou inmiddels ontslagen zijn.