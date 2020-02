‘Hollywood, doe paillet in de ban op rode loper van de Oscars’

Tijdens de uitreiking van de Bafta's afgelopen zondag was de paillet een populaire optie voor de jurken van de sterren. Zo zagen we bijvoorbeeld Scarlett Johansson in een roze creatie van Versace met de schijfvormige versiering. En ook bij de Grammy's en The Golden Globes was de paillet een trend. In een groot stuk in The Guardian wordt nu opgeroepen om het modieuze schijfje links te laten liggen.



Een awardshow als de Oscars is een goede manier voor sterren om een boodschap te geven, zo stelt Alice Wilby, consultant duurzame mode. Ze zou graag zien dat Hollywood de paillet volledig uitbant. ,,Als ze zich echt druk zouden maken over duurzaamheid, dan dragen ze geen pailletten op de rode loper.”



De stoffen die nodig zijn voor een paillet komen van ‘giftige op de aardolie gebaseerde kunststoffen die de planeet vervuilen en nog honderden jaren aanhouden’, stelt Leigh McAlea van Traid. Dat is een stichting die zich inzet tegen de verspilling van kleding. ,,Als de stoffen zich gaan afbreken, dan worden ze nog kleinere stukjes plastic. De zogenoemde microvezels zijn de op twee na grootste soort plastic die terug is te vinden in de oceanen.”



Er zijn al wel duurzamere opties beschikbaar van de paillet, die deze problemen niet veroorzaken, maar dat is volgens de activisten geen oplossing. ,,Tenzij we alle plastic pailletten nu allemaal uit de handel halen en vervangen. Anders zal de milieuvriendelijke variant enkel mensen inspireren om de goedkope plastic versie ervan te kopen.”