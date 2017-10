Hollywood blij met ontslag Weinstein bij Oscars

Update Weinstein uit Oscar-academy gegooid; opnieuw aanklacht wegens verkrachting

5:00 De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (65) is per direct uit de prestigieuze organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet. Een ruime meerderheid van de raad van bestuur van de Academy of Motion Pictures and Sciences stemde voor het vertrek van Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag of verkrachting.