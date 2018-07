Hollywood bidt voor Demi Lovato: 'Ze vecht al jaren tegen haar demonen'

Eerder vandaag werd bekend dat de 25-jarige Lovato in het ziekenhuis Cedars-Sinai nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Twee beveiligers hebben de opdracht gekregen om alleen mensen toe te laten die Demi's moeder heeft goedgekeurd. De zangeres is, nadat ze gisteren bewusteloos werd aangetroffen in haar villa in de Hollywood Hills, behandeld met het middel Narcan, dat wordt gebruikt als noodmiddel bij een overdosis.



,,Demi's familie wil iedereen bedanken voor de liefde, gebeden en de steun'', liet een woordvoerder van de familie Lovato weten. Demi's ex-vriend Wilmer Valderrama is volgens vrienden 'kapot van het nieuws'. ,,Hij zit compleet stuk en houdt nog altijd van haar. Door hun drukke werkschema's lukte het hen niet hun relatie in stand te houden. Wilmer had geen idee dat ze het zo moeilijk had de laatste tijd. Hij hoopt dat ze snel beter wordt'', aldus een bron tegenover US Magazine.