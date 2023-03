Holland Zingt Hazes-concert vrijdag live te zien op Videoland

Op 10 maart begint de elfde Holland Zingt Hazes-editie. Oude bekenden als Jamai en Gerard Joling doen mee, maar ook nieuwe artiesten als Karsu en John de Bever. Bovendien maakt André Hazes jr zijn comeback tijdens de concertreeks die in het teken staat van zijn vaders muziek. Andrés oudere zus Roxeanne is niet van de partij dit jaar.

De livestream is vanaf 20.30 uur te zien op Videoland.

