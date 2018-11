Hoger beroep begonnen, maar Frank Masmeijer blijft in zijn cel

Het hoger beroep in de grote drugszaak tegen onder meer Frank Masmeijer is vandaag in Antwerpen begonnen, zonder de ex-televisiester zelf. Zoals hij enkele dagen geleden al aankondigde, heeft hij ervoor gekozen in zijn cel te blijven, bevestigt Tom Hoorens, woordvoerder van het Belgische Hof van Beroep.

Masmeijer werd in oktober 2014 door een drugsbende ingeschakeld om een partij van honderden kilo's cocaïne, verstopt in een pallet bananen, op te halen in de haven. Hij vroeg zijn neef mee, die in de haven werkte. Het ophalen van de drugs mislukte echter. Dat kwam Masmeijer op een afranseling te staan. Hij belandde in het ziekenhuis.

Masmeijer (57) werd voor zijn aandeel in de drugszaak in oktober 2017 veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Masmeijer was destijds op vrije voeten en niet aanwezig bij de uitspraak. Hij bleef in Nederland en werd pas enkele weken geleden opgepakt op verzoek van de Belgische justitie. Dinsdag besloot de rechter in Amsterdam dat hij moet worden overgeleverd aan België. Masmeijer werd meteen ingesloten en diezelfde dag naar de door hem ‘mensonterend’ genoemde Belgische gevangenis in Antwerpen gebracht. Daar zit hij nu.

Uitspraak

Voor de behandeling van de complexe zaak zijn vier dagen uitgetrokken. Vandaag zal de aanklager wel de strafeis tegen alle verdachten, dus ook tegen Masmeijer, formuleren. Daarna komen de advocaten aan het woord. Als alles volgens schema verloopt is 6 december de laatste zittingsdag. ,,Daarna neemt de rechter de zaak in beraad en waarschijnlijk zal dat zo'n twee maanden duren,” zegt Hoorens. ,,Niet eerder dan in februari wordt de uitspraak verwacht.”

Al die tijd zal Masmeijer in de cel in België blijven. Mocht hij opnieuw worden veroordeeld, mag hij de rest van zijn straf in Nederland uitzitten.