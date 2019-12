Hoeveel heeft Anna Nooshin gevangen voor haar NPO 3-flop?

Het gaat deze week weer volop over de publieke omroep en geld. De Rekenkamer concludeerde dinsdag dat de NPO amper zicht houdt op hoe omroepen de belastingcenten uitgeven. Wat me bij dit soort rapporten het meest verbaast, is hoe slecht ze op het Mediapark hun eigen pr op orde hebben. De omroepen geven door eigen geklungel keer op keer aanleiding om weggezet te worden als geldverslindende organisaties vol graaiers. Het gaat zelden tot nooit over de mooie programma’s die ze daarvan maken.



Ach vooruit, laat ik hier dan ook een populistische duit in het zakje doen: hoeveel zou Anna Nooshin hebben gevangen voor haar NPO 3-reeks Mooier wordt het niet? De belangrijkste influencer van Nederland is heus niet voor het minimumloon op pad gegaan om alle facetten van schoonheid in tijden van Instagram te onderzoeken. Wat overigens een chique benaming is voor het intrappen van alle open deuren die er op dat gebied bestaan.



Mooie mensen worden vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Anna rolde bijna van haar stoel van die conclusie. Mooie mensen worden sneller aardiger en intelligenter gevonden. Anna was nog net niet in shock. Voor mooie vrouwen is het echter ook een kwestie van op een dunne lijn balanceren: want als je iets te bloot of geil met een schaars geklede vriendin poseert op Instagram word je al snel als domme sekspoes gezien. Nou, daar kwam Anna toch even tegen in opstand. Want dat moest die afgestudeerde vrouw – zijzelf in dit geval - toch lekker zelf weten.