Hoestende Irma zorgt voor rumoer op sociale media: ‘Ze staat achter Rutte en luistert ook niet’

Het is een vertrouwd beeld tijdens de persconferentie: Irma Sluis, die Mark Rutte en Hugo de Jonge begeleidt, door in gebarentaal hun verhaal te vertellen. Met haar gebaar voor hamsteren ging ze eerder viral en toen ze een keer gewisseld werd, werd de hashtag #waarisIrma groot. Gedurende de coronacrisis is ze een soort houvast voor kijkers geworden. Vandaag werd ze aan het begin van de persconferentie vervangen door een collega, maar in het tweede deel verscheen ze toch weer op haar vertrouwde plek tussen Rutte en De Jonge.



Tijdens het verhaal moest ze vanavond tot twee keer toe hoesten en dat zorgde voor nogal wat rumoer op social media. Vooral dat ze niet in haar elleboog hoestte, baarde opzien bij de kijkers. ‘Wat heerlijk dat tijdens deze op een lockdown aankoersende persco Irma hartstochtelijk in haar hand hoest’, schrijft iemand op Twitter. Een andere kijkers stelt: ‘Ze staat achter Rutte en luistert ook niet.’