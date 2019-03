Hoe Twan Huys zich heeft laten ringeloren door zijn bazen, lees ik graag in zijn memoires

Zo. Dat is nog eens daadkracht van een nieuwe tv-baas. Peter van der Vorst zit er net vier dagen als directeur bij RTL en meteen wordt Late Night met Twan Huys per direct van het scherm gehaald. Niks nog een paar weken of maanden doormodderen, niks megalomane afscheidsweek, na vanavond is het - boem - klaar. Of dat de beslissing is van RTL of van Huys zelf is, maakt niet uit. Het is een wijs besluit dat al eerder genomen had moeten worden. Voor de kerst bijvoorbeeld. Er is te lang doorgesukkeld op een heilloze weg die het merk Late Night en Twan Huys meer kwaad dan goed hebben gedaan.



Maar er zijn uit het drama ook een paar wijze lessen te trekken, die presentatoren en programmamakers zich goed in het hoofd moeten prenten. Het overstappen van de publieke omroep naar een commerciële concurrent blijft een risico, ook vijftien jaar na de faliekant mislukte transfer van Jack Spijkerman. Helemaal als je als serieuze nieuwsanchor ineens een entertainmentshow gaat doen die totaal niet bij je past, hoe graag je misschien ook zou willen van wel. Het fragment dat Twan staat te klappen bij een kerstoptreden van Gerard Joling zegt alles over deze mismatch eerste klas. Is het extra salaris dat waard?