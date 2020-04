Hoe TMF 25 jaar geleden muziek in de slaapkamers van tieners bracht: speel de quiz

'Zoiets als TMF, een muziekzender op tv, dat komt nooit meer terug", zegt oud-TMF-vj Tooske Ragas-Breugem, bij het grote publiek beter bekend als Tooske. Op 1 mei 1995 was de eerste uitzending van de Nederlandse variant van MTV, The Music Factory. Voor de videojockey's van het eerste uur was het een proeftuin. ,,We hebben alles van het televisievak dáár geleerd. Zonder TMF had ik nooit kunnen doen wat ik later mocht doen, het presenteren van grote shows in binnen- en buitenland", aldus Ragas-Breugem.