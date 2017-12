Hoe overleef je De Slimste Mens?

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens trapt af met een bijzondere week: De slimsten vs de rest . Hoe bereid je je daar als speler het best op voor? Angela de Jong, winnares van de vorige reeks, geeft tips.

1. Het begint allemaal met lef. Ja, je kunt afgaan. Ja, je kunt er na één aflevering roemloos uitvliegen. Ja, je kunt het nóg erger doen dan de Braboneger. Zoals mijn baas vorig jaar tegen mij zei: ,,Meid, het geeft niet dat je verliest, het gaat erom hóe je verliest.’’ Eh… en bedankt. Bedenk liever: je kunt ook winnen.

2. Stel een verbod in op de mantra ‘het is maar een spelletje’, zowel in je hoofd als in je directe omgeving. Jij. Wilt. Winnen. Punt. Anders ben je kansloos. Er zitten altijd een paar fanatiekelingen tussen en dat zijn gevaarlijker concurrenten dan de kandidaten die cum laude zijn afgestudeerd in wiskunde, Latijn én kunstgeschiedenis.

3. Bereid je voor. Je kunt natuurlijk de Winkler Prins Encyclopedie openslaan. Doeltreffender is een paar vrienden te charteren en De Slimste Mens-app honderd keer te spelen. En associeer bij alles wat je tegenkomt. Kaarsen op tafel? Kandelaar-paraffine-lont-verjaardagstaart-uitblazen-Gouda. Hoe laat is het? Klok-wijzers-wijzerplaat-tikken-uren-minuten-slaan. Vergeet niet de kinderen in te schakelen. Wat weet je van SpongeBob, mam? Spons-vierkant-tekenfilm-Octo-Bikinibroek... eh pas. Dat is misschien nog wel het belangrijkste woordje om te onthouden.

4. Focus. Vergeet het eeuwenoude cliché: op tv is het altijd moeilijker dan thuis op de bank. Dat is namelijk geen wet van Meden en Perzen. In mijn geval werkte het gek genoeg andersom. Daar in die vierkante stoel was ik supergeconcentreerd en loste de puzzelopdrachten (ronde 3) sneller op dan dat ik bij het terugkijken in mijn vertrouwde omgeving met mijn gezin om mij heen, de twaalf begrippen kon lezen.

5. Laat je niet afleiden door Maarten en Philip. Want die ouwehoeren wat af, Maarten voorop. Dat is hun taak. Uitermate vermakelijk, maar jij hebt andere belangen. Denk aan punt 2. En aan punt 4.

6. Even controleren: Wat weet u eigenlijk van de wet van Meden en Perzen? De tijd gaat nu in.

7. Zonder meer de belangrijkste: maak in je zenuwen geen grap over bejaarden, rollators, kuiten en iets met kinderwagens. Ligt gevoeliger dan je denkt. Het zal je de rest van je leven worden nagedragen!