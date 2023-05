Hoe overleef ik mijn volwassen leven? Francine Oomen is terug en geeft survivaltips

Geluidspro­ble­men teisteren WNL op zondag: uitzending gestaakt

Een storing in de regiewagen heeft er voor gezorgd dat de uitzending van WNL op zondag na een goed kwartier is gestaakt. Tijdens de aflevering kampte presentator Rick Nieman meermaals met geluidsproblemen. Zo had hij een aparte microfoon nodig en ook minister Franc Weerwind was slecht te verstaan.