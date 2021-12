Hoe leg ik aan mijn pubers uit wat extreme bukake is?

Kanye West smeekt ex Kim Kardashian bij hem terug te komen tijdens concert met Drake

Kanye West (44) is duidelijk nog niet over de breuk met zijn ex Kim Kardashian (41) heen. Tijdens zijn benefietconcert met Drake had hij een duidelijke boodschap voor zijn ex-vrouw en moeder van hun vier kinderen. Gedurende het nummer ‘Runaway’ smeekte de rapper haar om bij hem terug te komen.

11 december