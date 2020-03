Hoe lang was je je handen? Zing Acda en de Munniks Het Regent Zonnestralen

De eerste dertien zinnen van het liedje uit 1998 blijken lang genoeg om je handen goed schoon te krijgen. In Het Regent Zonnestralen zingen Thomas Acda en Paul de Munnik over de fictieve persoon Herman die op de zon in een terras in het Algemeen Dagblad op zijn eigen rouwadvertentie stuit.

Fans van Acda kunnen de desinfectie-instructie wel waarderen. ‘Herman wast wel honderd keer z’n hand’, grapt een van zijn instagramvolgers.

Gezondheidsorganisaties adviseren al enige tijd om regelmatig de handen te wassen met zeep of alcohol, ten minste 20 seconden. Dat duurt ongeveer even lang als twee keer het liedje ‘happy birthday’, is ook een tip. Zit ook niet te vaak aan je mond, ogen of neus, vooral niet in drukke ruimtes als trein of bus. Gebruik papieren zakdoekjes. Loop met een boogje om mensen heen die ziekteverschijnselen hebben. En nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.

De songtekst:

Op een terras ergens in Frankrijk in de zon

Zit een man die het tot gisteren nooit won

Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht

Zonder hem, zonder Herman

Want die had hem net verkocht

Herman in de zon op een terras

Leest in ‘t AD dat ‘ie niet meer in leven was

Z’n auto was volledig afgebrand

En de man die hem gekocht had

Stond onder zijn naam in de krant

Oh, oh, oh, even rustig ademhalen

Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd