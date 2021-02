Hoe is het nu met...? Michael Jacksons neefjes 3T

Podcast Wegge­speeld door een jonkie: Verbluffen­de acteerpres­ta­ties van kinderen in films

11 februari Wordt in de Netflix-western News of the World, rasacteur Tom Hanks weggespeeld door een 12-jarig meisje? In deze aflevering van de wekelijkse podcast MovieInsiders werpen Gudo en John de schijnwerpers op de meest verbluffende acteerprestaties door kinderen in films.