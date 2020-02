Hoe is het nu met...? K-otic Sita Vermeulen

Sita (39) werd in 2001 in een klap bekend met haar deelname aan het Yorin-programma Starmaker. Ze vormde samen met Rachel Kramer, Anna Speller, Bart Voncken, Bouchra Tjon Pon Fong, Stefan de Roon en Martijn Terporten de band K-otic. De groep wist het tot de finale te schoppen, won en scoorde daarmee een contract bij platenmaatschappij BMG. Hun eerste nummer Damn, I think I love you was direct een hit en kwam op 1 binnen in de Nederlandse Top 40.



Ondanks het grote succes dat de band had, besloot Sita eind 2001 K-otic te verlaten en zich te focussen op haar solocarrière. Ook die stap legde haar bepaald geen windeieren: ze scoorde met nummers als Happy en Lopen op het water, dat ze samen met Marco Borsato zong. ,,Ik heb de gaafste dingen gedaan en gezien”, blikt Sita terug. ,,Ik was toen best ontspannen en kwam net kijken, dus ik vond alles leuk. Ik was die nuchtere Noord-Hollandse meid, liet alles gewoon over me heen komen.”



Tegenwoordig staat Sita vooral op de planken in familievoorstellingen. Ze was te zien in De Kleine Zeemeermin, speelt momenteel de hoofdrol in de musical Doornroosje en is volgend seizoen te bewonderen als Belle in Belle en het Beest. ,,Dat doe ik nu een aantal jaar. Ik ben er gewoon zo ingerold, wilde kijken hoe dat zou zijn, maar ben toen nooit meer weggegaan. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ik vind de kindjes leuk, het acteren is leuk en het zingen natuurlijk ook.”



En er is nog iets dat haar huidige werk zo leuk maakt, zo verklaart Sita. ,,Er komen twee generaties naar mij kijken. De ouderen kennen mij van K-otic, terwijl de kindjes juist voor mijn voorstellingen komen.”