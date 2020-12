Hoe het ranzigste jongetje van de klas ineens een integer tv-maker werd

Als er iemand in tv-land een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, is het Ewout Genemans. Zijn productiebedrijf No Pictures Please was jarenlang hofleverancier van even ranzige als onvergetelijke programma’s als Passie in de Polder (waarin amateurs hun droom mochten verwezenlijken: een pornofilm opnemen) en Ik Heb Het Nog Nooit Gedaan (over maagden op leeftijd). Freakshows die als enige doel hadden om de kijkers hartelijk te laten lachen om een stelletje kneuzen.