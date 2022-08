Hoe en wanneer kun je de nieuwe Boos-aflevering over The Voice kijken?

Tim Hofmans programma Boos komt vandaag met een nieuwe aflevering rond The Voice of Holland . Hoe laat kun je de uitzending kijken en waar doe je dat?

Wat is Boos?

Boos is een online-show van programmamaker Tim Hofman, die zaken behandelt van mensen die hem hebben benaderd omdat ze boos zijn. Het gaat om grote en kleine misstanden, zoals oplichting. In de afleveringen praat Hofman met slachtoffers en probeert hij vermeende daders te spreken.

Waar ging de vorige Voice-aflevering over?

Afgelopen januari vertelden meerdere vermeende slachtoffers over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de RTL 4-talentenjacht The Voice of Holland. De beschuldigingen gingen over wangedrag van coaches Marco Borsato en Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. Meerdere vrouwen stapten naar de politie.

Wat was de impact van die aflevering?

De special werd tot nu toe ruim 10,7 miljoen keer bekeken. Het Openbaar Ministerie maakte eind april bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de vier verdachten (Ali B, Borsato, Rietbergen en Martijn N.). Alle varianten van The Voice verdwenen van de buis en de aflevering van Boos wordt gezien als de start van een Metoo-golf in Nederland, waarbij meerdere vermeende slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door bekende mensen naar buiten traden of aangifte deden. Onderzoek van deze site liet zien dat het probleem veel groter is dan alleen The Voice. Als eerste online-programma ooit won Boos een prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

Waar gaat de nieuwe aflevering over?

In de eerste aflevering over The Voice sprak Tim Hofman met John de Mol, de baas van Talpa die jarenlang eindverantwoordelijk was voor het programma. Hij was op de hoogte van één geval van grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, zei hij.

Het lijkt erop dat Boos vanmiddag onthult dat De Mol van meer dan één geval wist toen hij Hofman sprak. Die aantijging zou gebaseerd zijn op een gesprek dat in het geheim is opgenomen tussen een vermeend slachtoffer en een vertrouwenspersoon van productiehuis ITV, dat The Voice produceerde. De Mol ontkent meer te hebben geweten en weigerde daarom een tweede interview te geven. BNNVara, de omroep waar Boos onder valt, wil voorafgaand aan de uitzending niets zeggen.

Hoe kun je Boos kijken en hoe laat?

De aflevering verschijnt om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van het programma.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de lange zomerstop van RTL en SBS, Festival der Liefde met Anita Witzier en Edson da Graça en Nick & Simon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: