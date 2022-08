Hoe een sexy fotoshoot de ‘nieuwe Amy Winehouse’ Gabriella Cilmi na één hit deed verdwijnen

Zestien jaar, maar met de rauwe stem van een oude ziel. Het bleek in 2008 een gouden combinatie voor Gabriella Cilmi, die heel Europa veroverde met het aanstekelijke Sweet about me. In Nederland kwam het lied op 1 in de Single Top 100 en moest een concert in Paradiso vanwege enorme belangstelling midden in de nacht plaatsvinden, zodat het in de grote zaal kon.