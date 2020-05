Hoe een leuk programma-idee genadeloos om zeep is geholpen

Het is echt een leuk idee, dat Jouw Stad, Ons Dorp. Actueel ook. Laat stadsmensen en dorpelingen een paar dagen van huis en leven ruilen en pak zo op een laagdrempelige manier de herhaaldelijk geconstateerde mediakloof tussen randstad en provincie aan. Of om dat laatste wat scherper te formuleren: de Grand Canyon die gaapt tussen de D66 en GroenLinks stemmende yuppen die rondsjezen op hun designerbakfiets met een gembertheetje in de hand en de ongeletterde boertjes die homofoob zijn en stiekem PVV stemmen.