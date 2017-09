Hitsige Karel steelt harten van kijkers Geer en Goor

Geldzorgen zijn niet het enige waar Karel mee kampt. Naast dat hij ook erg eenzaam was, had hij al tien jaar geen seks gehad. Aan Geer en Goor liet hij doorschemeren daar wel behoefte aan te hebben. ,,Als ik nog een keer ejaculeer, is het in poedervorm", grapte hij.



Zo gezegd, zo gedaan. De twee mannen zorgden voor een afspraak in een bordeel, waar Karel weer na jaren kon genieten van een vrouw. Na afloop kwam hij dolenthousiast naar buiten. ,,Yeah!", maakte hij zijn ervaring nog eens duidelijk.



Het bezoek aan een escortbureau zorgde voor een enorme lading aan reacties. 'Wat geweldig wat Geer en Goor voor die man doen!', 'Topactie om Karel een paar wijven cadeau te doen' en 'Ongecompliceerde, eerlijke tv. Hoe mooi is dat?', klonk het op Twitter.