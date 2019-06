Hitseries leggen oude wonden bloot: kernramp en onterechte veroordelingen

‘Een half miljoen au­dio-opnames van legendari­sche muzikanten gingen in vlammen op’

Een brand bij Universal Studios Hollywood in 2008 heeft vermoedelijk veel meer schade aangericht dan aanvankelijk werd aangekondigd. Tot voor kort werd gedacht dat de brand enkel een videokluis met 'wat oude kopieën' in de as had gelegd. Volgens een onderzoek van New York Times Magazine gingen echter ook zo'n half miljoen audio-opnames in vlammen op. De krant spreekt van 'de grootste ramp in de geschiedenis van de hedendaagse muziekindustrie'.