Hitserie Luizenmoeder opnieuw best bekeken programma

foto's en video Kleumende koninklijke familie bij ijskoud fotomoment in Lech

11:25 Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia (14), Alexia (12) en Ariane (10) hebben vanmorgen in het Oostenrijkse Lech geposeerd voor de jaarlijkse wintersportfoto's. Het gezin had zich goed tegen de extreme kou ingepakt, omdat het in de bergen momenteel min 21 graden Celsius is.