Hitproducer Mark Ronson verloofd met dochter van Meryl Streep

Nieuwe beelden bevestigen: Mar­vel-personage Loki is genderfluï­de

7 juni De God van het Onheil, vertolkt door Tom Hiddleston (40), out zich in de nieuwe serie Loki als genderfluïde. Dat is te zien in nieuwe beelden van de reeks, die op 9 juni in première gaat op Disney+. De serie zoomt in op het leven van het geliefde Marvel-personage na afloop van Avengers Endgame.