Hit van Nederlandse Maxine (25) ‘ontploft’ in België: ‘Dit had ik nooit verwacht’

Tegenwoordig is de Nederlandse Maxine van Breukelen bijna elke week wel op een podium in België te vinden. De 25-jarige zangeres uit Den Haag heeft in Vlaanderen een regelrechte hit te pakken met Horen, zien en zwijgen. Het nummer is een samenwerking met Regi, die je kunt kennen van hitformatie Milk Inc. ,,Ik had nooit verwacht dat het zo zou ontploffen.”

Bji het grote publiek is Maxine nog niet bekend. In Nederland is ze vooralsnog slechts het brein geweest achter nummers van verschillende bekende artiesten. Onder anderen Maan, Roxeanne Hazes, Ronnie Flex en Pommelien Thijs konden rekenen op de songwriterkunsten van Maxine.

Via Pommelien Thijs, die dezelfde manager als Regi heeft, kwam Maxine dan ook in contact met de dj. ,,In Nederland ben ik als zangeres niet zo bekend, ik ben eerder een songwriter”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. ,,Ik breng slechts af en toe een eigen song uit.”

Ik kende ‘Walk on water’ van Milk Inc wel, maar wist niet dat Regi hierachter zit Maxine

Afgelopen vrijdag deed ze dat nog, in samenwerking met Nielson verscheen Draaien, inclusief videoclip. Maar in België is vooral ‘Horen, zien en zwijgen’ met Regi het nummer dat veelvuldig op de radio te horen is. Hun samenwerking is op Spotify al bijna 1,7 miljoen keer beluisterd en in de Ultra Top 50 België prijkt het op de 23e plek.

Dat het ‘zo zou ontploffen’ had de Haagse zangeres niet verwacht. ,,Eerlijk gezegd kende ik Regi niet tot ik ging samenwerken met Pommelien, die dezelfde manager als Regi heeft. Ik kende ‘Walk on water’ van Milk Inc wel, maar wist niet dat Regi hierachter zit.”

Smaakt naar meer

Haar succes in België smaakt wel naar meer. De zangeres uit Den Haag droomt dan ook van een doorbraak in eigen land. ,,Horen, zien en zwijgen begint stilaan door te sijpelen tot in Nederland, maar het is er nog geen hype als in Vlaanderen. Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in komt. Ik wil in de toekomst schrijven en zingen blijven combineren. Af en toe is het leuk om niet met jezelf bezig te zijn.”

Maxine treedt inmiddels wekelijks op bij shows van Regi in België. Het is volgens haar ‘heel fijn samenwerken’ met de dj. ,,Na een optreden zal hij ons vaak een compliment geven, maar als het iets minder goed gegaan is, zal hij dat ook zeggen, weliswaar op een lieve manier.” Of ze ook op zijn aanstaande bruiloft gaat optreden? ,,We zijn sowieso van de partij, dus wie weet... Dat zou heel leuk zijn.”

Bekijk hieronder het nummer ‘Horen, zien en zwijgen’ op de mainstage van Tomorrowland vorige maand.

