Historisch ‘One World Together At Home’-event is ‘liefdesbrief' aan mensen in de frontlinie

Eva Jinek schreeuwt het uit na blooper: ‘Haal het weg!’

18 april Een ongemakkelijk moment aan tafel bij Eva Jinek gisteravond. Regisseur Dennis van de Ven was te gast in de talkshow, maar toen de blondine in gesprek met hem was, werd er plotseling een foto van hem en zijn ex getoond. ,,Is dit een grap of niet? Ik krijg het helemaal warm”, reageerde Jinek geschrokken.