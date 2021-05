Historici noemen stoppen Andere Tijden ‘dramatische vergissing’

Geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) won al een jaar na de start, in 2001 dus, de Zilveren Nipkowschijf. Andere Tijden brengt reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis, zoals studentenontgroeningen, krakersrellen, de laatste wereldbeker van Ajax of de Tweede Wereldoorlog.



Gisteren maakte deze site bekend dat de NTR stopt met het uitzenden van Andere Tijden. Het programma, te zien op NPO2, werd vanwege bezuinigingen drie jaar geleden al gehalveerd van 35 naar 18 uitzendingen per jaar. Nu valt het doek alsnog, bevestigt de NTR. De 18 reguliere uitzendingen zullen vanaf volgend jaar verdwijnen. Volgens de omroep zijn er komend jaar nog wel speciale uitzendingen van Andere Tijden, maar hoeveel afleveringen dit worden, is onbekend. Ook wordt gedacht aan online afleveringen en een podcast, maar ook hier is nog geen knoop over doorgehakt.



Op sociale media wordt verontwaardigd en zelfs boos gereageerd op de stop van Andere Tijden. Zo schrijft journalist en NOS-verslaggever Gerri Eickhof: ‘Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur, Buitenhof en Tegenlicht. En dan 1Vandaag en het Journaal. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah!’



Ook presentatrice Selma van Dijk uit haar ongenoegen over het nieuws. ‘Nee! Dit kan gewoon écht niet! Haal alsjeblieft niet Andere Tijden van de buis. Begrijp hier helemaal niets van, zo’n mooi, informatief en belangrijk programma.’ En voormalig AD-columniste Nynke de Jong: ‘Nachtje over geslapen en nog altijd kwaad over het stoppen van Andere Tijden. Vooral om het beleid dat erachter zit: dat we toegaan naar een publieke omroep die haar kijkers stelselmatig onderschat. Alles moet meteen begrijpelijk zijn, niks mag verwarren of verrassen.’