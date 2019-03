Hippe Gasten: kinderrock, maar niet kinderachtig

Ze hebben indrukwekkende tatoeages, de vijf rockers op het podium van Gebouw-T in Bergen op Zoom. Strakke broeken. Lange haren, in sommige gevallen. Hun muziek klinkt niet anders dan van andere rockbands. Zachter, dat wel. Maar luister naar hun teksten, naar de gitaarrifjes, naar de drumsolo en je hebt niet het idee dat je bij een kinderoptreden bent.



Dat verandert bij een blik in de zaal. Op rechts gooit een meisje met twee blonde staartjes haar knuffelkonijn aandoenlijk in de lucht. Links sleurt een oma een barkruk zuchtend naar de muur. Hier gaat ze zitten, want een uur achtereen staan lukt niet meer.



Achterin stroomt geen bier uit de tap, maar staat een ‘limonadebar’, waar ook chocomelk en Fristi geschonken wordt. Een beker limo en een snoepje: 1 munt. Kom daar eens om, op een ultrahip festival.



De artiesten, uit Brabant en Gelderland, noemen hun formatie Hippe Gasten en vormen de eerste kinderrockband onder de hoede van platenmaatschappij Sony.