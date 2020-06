Hiphopmusical Hamilton nu ook in de huiskamer

Voor een kaartje van de theatervoorstelling van Hamilton op Broadway werden tot voor kort soms duizenden dollars betaald. Wie de hiphopmusical over een achttiende-eeuwse Amerikaanse minister wilde zien, moest minstens een jaar van tevoren reserveren. Maar toen brak de coronacrisis uit.



De door schrijver, componist en acteur Lin-Manuel Miranda bedachte theatershow is een fenomenaal, maar ook onwaarschijnlijk succes. Wie had durven dromen dat een muzikale hutspot, vol hiphop, jazz, rhythm-and-blues, pop en musicalliedjes, over een stuk Amerikaanse geschiedenis van eeuwen geleden zo de tijdgeest van vandaag kon raken?



De zegetocht werd ruw onderbroken door de sluiting van theaters door het coronavirus. ,,Dat overviel ons een beetje'', laat bedenker Miranda via een onlineverbinding uit New York weten. ,,We hadden niet verwacht dat deze crisis zo lang zou duren en Hamilton geruime tijd voor veel mensen niet beschikbaar zou zijn. Toen fans hoorden dat wij een voorstelling hadden gefilmd smeekten zij ons om die beschikbaar te stellen. Ook veel mensen die kaarten hadden gekocht en niet meer naar het theater konden, bestookten ons met smeekbedes.‘’



Vijftien maanden eerder dan de bedoeling was, is Hamilton nu op Disney+ te bekijken. Hoofdrolspeler Daveed Diggs die in de originele bezetting van Hamilton de rollen van Marquis de Lafayette en Thomas Jefferson voor zijn rekening nam, is er blij mee: ,,Veel mensen konden het zich financieel niet veroorloven om naar onze show te gaan. En anderen die dat wel konden betalen, grepen vaak naast een reservering. Dan is een film een meer democratische manier om Hamilton aan een groot publiek te tonen.''