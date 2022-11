Hiphopfestival WOO HAH! moet op zoek naar nieuwe locatie

Sanne Vogel dankbaar voor steun na onthulling over kankergen: ‘Het gaat goed met me’

Sanne Vogel is dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen nadat ze in De geknipte gast onthulde het kankergen bij zich te dragen en daarom binnenkort preventief haar borsten en eierstokken laat verwijderen. De 38-jarige actrice stelt dat ‘zorgen niet nodig zijn’. ,,Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat alles goed gaat komen.”

23 november