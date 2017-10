Hiphopbruiloft: bruidstaart van 60.000 euro aansnijden met een zwaard

De hele hiphopwereld was uitgenodigd voor wat de bruiloft van het jaar moest zijn in de urban scene. Populaire artiesten, van Diddy tot Karrueche Tran en van Big Sean tot 2 Chainz, liepen rond op de overdadige huwelijksdag. Totale kosten: 1 miljoen dollar (een slordige 850.000 euro). Alles werd gefilmd voor de reallifesoap die rond de bruiloft van Gucci Mane en Keyshia Ka'oir wordt gemaakt.



Hoogtepunt van dit alles was toch wel de 3 meter hoge bruidstaart voor het stel. Daarvoor was drie maanden aan planning nodig. De bereiding duurde ook nog eens drie dagen. De over de top lekkernij was afgewerkt met 8.000 handgemaakte suikerbloemen en 2.500 Swarovski-diamanten.



Dat wilde echter nog niet zeggen dat hij ook makkelijk aan te snijden was. Gucci Mane probeerde met een enorm zwaard het eerste stukje los te snijden, maar moest uiteindelijk zijn kersverse echtgenoot om hulp vragen. Die was gelukkig iets handiger met de met diamant afgewerkte degen.