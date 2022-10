Hilary Swank (48) in verwachting van tweeling: ‘Hier wacht ik al heel lang op’

Hilary Swank wordt voor de eerste keer moeder. De 48-jarige actrice is in verwachting en krijgt gelijk een tweeling.

,,Dit is iets waar ik al heel lang op wacht: ik word moeder”, zei Swank in het Amerikaanse tv-programma Good Morning America. ,,En niet van eentje, maar van twee kinderen”, aldus de actrice die erbij zei dat ze het nieuws ‘niet kon geloven’.

In een ander programma, Live with Kelly and Ryan, zei Swank later dat ze zich op dit moment goed voelt. Ze voegde daar tegen presentatoren Kelly Ripa en Ryan Seacrest aan toe dat haar kleren ‘niet meer beginnen te passen’.

Swank is sinds 2016 samen met producer Philip Schneider. In 2018 trouwde het stel. De actrice is bekend van haar rollen in P.S. I Love You (2007), The Resident (2011) en New Year’s Eve (2011). Voor haar rol in Million Dollar Baby (2005) kreeg ze haar tweede Oscar.

