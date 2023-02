Hilariteit bij Humberto om generatiekloof met Stefania (20), zangeres reageert sportief

Met videoVoormalig songfestivaldeelnemer Stefania Liberakis (20) heeft zaterdagavond voor hilariteit gezorgd bij Humberto toen bleek dat ze de wereldberoemde zanger Boy George niet kent. Dat is helemaal niet gek als je beseft dat diens hits twintig jaar ouder zijn dan zij, maar Humberto Tan was even van slag. Stefania reageert zondag sportief.

De Grieks-Nederlandse Stefania, die in 2021 namens Griekenland tiende werd bij het Eurovisie Songfestival, was te gast in de RTL 4-talkshow om te praten over de inzendingen voor dit jaar. België stuurt cultzanger Gustaph (42), van wie een foto in beeld kwam. ,,Hij lijkt een beetje op Boy George’’, merkte Humberto op, zonder herkenning te zien bij Stefania. ,,Ken je Boy George? Jij kent Boy George niet.’’

De presentator vond het een tikje pijnlijk - voor zichzelf. ,,Au!’’ riep hij. ,,Je kijkt nog net niet maar me: ‘wat zeg je, opa?’ Ken je Boy George niet, Culture Club?’’ Samen met songwriter Wouter Hardy en Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk begon hij de Culture Club-hit Karma chameleon te zingen, maar die deed bij Stefania geen belletje rinkelen. ,,Ken je Golden Earring?’’, vroeg Humberto, wijzend naar Zuiderwijk, waarop Stefania na een seconde twijfelen ‘ja, ja, ja, ja’ riep.

Zuiderwijk kon erom lachen, Humberto kwam even niet meer bij. Stefania verontschuldigde zich, volgens Humberto geheel onterecht. ,,Het is niet erg. Je hebt van die dagen dat je geconfronteerd wordt. En ik vind het helemaal niet erg, want ik ben ook bijna 60, dat is ook zo.’’

Humberto Tan kon erg lachen om het generatieverschil met Stefania Liberakakis.

Hooguit in het Foute Uur

En inderdaad: Stefania werd geboren in 2002, zo’n twee decennia nadat de grootste hits van Culture Club waren verschenen. Tegenwoordig komen Karma chameleon (1983) en Do you really want to hurt me? (1982) hooguit nog voorbij in het Foute Uur op Qmusic. Culture Club zit op TikTok, maar is daar met 65.000 volgers geen grote speler. Oftewel: dit kan een 20-jarige ontgaan.

De zangeres deelt het luchtige fragment dan ook zelf met haar 415.000 volgers op Instagram, waarbij ze in hoofdletters ‘hahahaha’ schrijft. Ze deelt ook een foto van zichzelf met de presentator. ‘Altijd leuk met jou’, blikt ze terug.

Wat doet Boy George nu?

Tegelijkertijd is George O’Dowd (61), zoals Boy George echt heet, met een carrière van zo’n vier decennia nog altijd een grote naam. De zanger zag zijn populariteit de laatste jaren opleven nadat hij coach was bij The Voice in zowel Engeland als Australië. Hij was een van de meest productieve artiesten tijdens de lockdown en nam alleen al zestig liedjes op voor zijn zestigste verjaardag.

Onlangs zat hij voor de Britse versie van Bobo’s in the bush enkele weken in de jungle, daar kreeg hij een recordbedrag van bijna 600.000 euro voor. De zanger zelf kan zich overigens niet voorstellen dat mensen hem niet kennen, bleek eerder. Do you really want to hurt me? zal binnenkort een nieuwe generatie bereiken dankzij een cover van Queen-zanger Adam Lambert.

Zanger Gustaph en Boy George.

