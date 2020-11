Hij werd echt voorgesteld in het Sinterklaasjournaal: Zwarte Piet

Er waren tijden dat het me een hartstikke leuk baantje leek: scriptschrijver van het Sinterklaasjournaal. Een creatief verhaaltje verzinnen binnen de lijntjes van het sprookje, lekker spelen met verwachtingen, hier en daar de stress tot ongekende hoogte opvoeren, een knipoog naar de meekijkende ouders in de vorm van een goedgekozen gastrol, een woordgrapje en uiteindelijk staat Dieuwertje Blok dan toch weer stralend ‘dank u Sinterklaasje’ te zingen tussen alle Pieten uit het Pietenhuis. Iedereen blij. Ja, dat waren me nog eens tijden.