Het zijn turbulente tijden in televisieland

video Gepeste Vivien bewijst in auditie dat ze 'het waard is om gezien te worden'

27 juni De Hongaarse studente Vivien Vajda is dankzij haar innovatieve, razend knappe touwtjespring-routine in één klap door naar de volgende ronde van de wereldwijd populaire tv-show America's Got Talent. De meervoudig wereldkampioene, die in haar jeugd werd gepest door clubleden, wilde met haar auditie aantonen dat ze 'het waard is om door de wereld te worden gezien'.