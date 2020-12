Het woord corona valt slechts één keer, toch gaat koninklijke kersttoespraak over niets anders

Opname van telefoonge­sprek Johnny de Mol en Shima Kaes duikt online op

23 december Een audio-opname van een telefoongesprek tussen Johnny de Mol en zijn ex-vriendin Shima Kaes is opgedoken op YouTube. Meerdere nieuwssites berichten vandaag over de opname, die vier dagen geleden met een anoniem account werd geplaatst. Kaes’ juridisch adviseur Karim Aachboun bevestigt aan deze site dat zij in het fragment te horen is.