Het was veelzeggend dat Margriet van der Linden met geen woord repte over het einde van M

foto's Máxima kleedt zich in kleuren Oekraïense vlag voor gesprek met vluchtelin­gen, veel emoties bij verhalen

Koningin Máxima heeft vandaag een bezoek gebracht aan de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de RAI in Amsterdam. De koningin, voor de gelegenheid gehuld in blauw-gele kleding in de kleur van de Oekraïense vlag, sprak met de Oekraïners over de situatie in hun land, de reis naar Nederland en het contact met hun dierbaren die nog in Oekraïne zijn. Ze raakte duidelijk geëmotioneerd door de verhalen.

16 maart