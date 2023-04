‘Het was alsof Yvon Jaspers boer Haico met een bordje met ‘ik ben maagd’ de kroeg in stuurde’

AD Media podcastEr is afgelopen week een blik nieuwe tv-programma’s opengetrokken, dus het vaste mediapanel kon z’n lol op. Niet elk programma komt er even goed vanaf. Maar Even tot hier is terug van weggeweest en de kwaliteit is van de buitencategorie. Saillante onthulling in de podcast: voor Angela de Jong is het tijdstip van Even tot hier hét moment van de week waarop er passief-productief aan de relatie gewerkt wordt.