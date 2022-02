Het verhaal van Nederland door grens van 2 miljoen kijkers

‘Hard to say goodbye’ van Utrechtse band Rondé meest gedraaide plaat op Nederland­se radio

Met Hard to say goodbye heeft de band Rondé een knaller van een hit te pakken. Het nummer is al weken het meest gedraaide liedje op de Nederlandse radio en is maar liefst 15 miljoen keer gestreamd. Daarmee is het hun beste plaat ooit. ,,Tijdens het schrijven hadden we al het gevoel: this could be something great.”

8 februari