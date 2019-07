Het verhaal van een 13-jarige jongen die dreigt te radicaliseren

Bij een van de publieksvoorstellingen van Le Jeune Ahmed in België kregen de gebroeders Dardenne vanuit de zaal de vraag voorgelegd hoe hun film in de moslimgemeenschap in België ontvangen zou worden. Waren zij niet bang voor negatieve reacties uit de wereld waar de film zich afspeelt?



,,De vraag werd gesteld door een aantal vrouwen die zelf met moslimjongeren werkten’’, verklaart Luc Dardenne. ,,Ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat wij geen oordeel in deze film willen uitspreken. Wij willen vooral laten zien hoe een jongen door zijn religie beïnvloed kan worden en tot harde daden kan komen. Het ligt aan de kijker hoe hij of zij omgaat met wat wij laten zien. Iedereen mag zijn eigen conclusies trekken.’’



De titelfiguur in Le Jeune Ahmed is slechts dertien jaar. Hij staat onder sterke invloed van zijn imam die ook een groentewinkel beheert en hem een radicale versie van de koran inpepert. Vooral de houding van Ahmed ten opzichte van de vrouwen in zijn leven – zijn moeder (die naar zijn idee te veel alcohol gebruikt), zussen (te gewaagd gekleed in zijn optiek) en lerares (die zich niet aan de koran houdt) – verhardt. Op de laatste pleegt hij zelfs een wat knullig uitgevoerde aanslag. Is deze verloren zoon nog te redden?