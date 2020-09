Het valt niet te ontkennen: Derksen, Gijp en Genee blijven de besten

Ze kunnen opgelucht ademhalen bij Talpa. De kijkcijfers van Veronica Inside lijden niet onder de Akwasi-rel, de Wilfred-Genee-is-een-NSB’er-rel of ik-ga-daar-nooit-meer-zitten-rel, net hoe je het wilt noemen. Ze trokken maandag nagenoeg evenveel kijkers als dezelfde avond vorig jaar. Voor de cijferfetisjisten onder ons: 587.000 op 16 september 2019 tegenover 574.000 nu.



De reclameblokken zitten ramvol, dus de adverteerders zijn ook stilzwijgend op hun schreden teruggekeerd. Je verwacht het niet hè? En gelukkig, er werd door het plukje fans in de studio weer ouderwets gegierd toen Rene van der Gijp quasi-serieus een lans brak voor alle mensen die ervan houden om een dildo op een bepaalde plek in hun lichaam te steken. Eind goed, al goed.



Ik vond het vooral zo fijn om te zien dat de heren zich beide avonden zo senang voelden aan die tafel. Dat het helemaal geen ongemakkelijke tv was, of zo. De geijkte grapjes over Louis van Gaal en Jeroen van der Boom rolden er moeiteloos uit. Gordon lieten ze even buiten beschouwing. Bereslim natuurlijk. Want je wilt niet meteen de eerste aflevering weer een boze mail van John de Mol, die dreigt met allerlei vage claims of een weekendje Sporthuis Centrum. Gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken en kiezen wie je te grazen neemt.