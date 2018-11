Het tweede leven van Take That: ‘Boyband? We zijn een groep vaders’

Uiteraard, ze herinneren zich alles nog. De tv-studio in Almere, de huilende meisjes op de tribune en het interview voor het TROS-programma De TV-show. De eerste incarnatie van jongensgroep Take That hief zichzelf op 3 april 1996 na een conversatie met Ivo Niehe op.



,,Nee, er was geen speciale reden Nederland te kiezen,’’ zegt zanger Gary Barlow (47) nu. ,,Het was toevallig het einde van de promotietournee voor ons laatste album. Na afloop gingen we gewoon naar huis. En daarna ons eigen weg. Het was verdrietig, maar ook een bevrijding.’’



