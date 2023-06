Het rommelt achter de schermen bij Op1: ‘BNNVara stopt na conflict met hoofdredacteur’

BNNVara maakt in een statement niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt. ‘Voorstellen van onze kant om dit te veranderen hebben tot niets geleid’, laat de omroep wel weten. BNNVara ‘betreurt’ dat. ‘Aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt. Daar zijn we de redacteuren en presentatoren van het programma dankbaar voor. Met hen gaan we in gesprek over nieuwe projecten voor na deze periode.’



Opvallend is dat onlangs ook eindredacteur Rachel Franse vertrok bij Op1. Zij was ook sinds het begin betrokken bij de talkshow. Daarnaast werkte ze vijftien jaar als nieuwsredacteur voor Sonja Barend en de shows Pauw & Witteman, Pauw en Jinek. Tegen de Volkskrant zegt ze dat haar vertrek te maken heeft met overkoepelend hoofdredacteur Bert Huisjes van Op1, die een ‘voor haar persoonlijk onveilige werkomgeving’ zou hebben gecreëerd. Toelichting geeft ze daar niet op.



In hetzelfde stuk in de krant lijkt BNNVara te bevestigen dat de positie van Huisjes het verschil van inzicht is. De omroep geeft aan te hebben gezocht naar een uitweg uit het conflict. Daarbij is geopperd dat Huisjes het zogenoemde penvoerderschap zou neerleggen. Dat bleek echter niet mogelijk.