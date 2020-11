Het raakt me: elke keer als de naam Nicky valt, verandert Peter R. de Vries in een heel andere man

Cilly Dartell over gezondheid: ‘Er zit weer leven in’

9:43 De gezondheidssituatie van voormalig Hart van Nederland-presentatrice Cilly Dartell is stabiel. Ze is gestopt met chemotherapie, laat de 63-jarige weten op Instagram. Afgelopen mei deelde ze dat er opnieuw longkanker bij haar was aangetroffen.