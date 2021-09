Het Parool verder als ochtendkrant

Het Parool gaat per 3 januari 2022 verder als ochtendkrant. Vanaf deze dag wordt de krant doordeweeks in de ochtend bezorgd, in plaats van in de middag.

Abonnees zijn dinsdag geïnformeerd over deze historische verandering in de bezorging van Het Parool, dat decennialang in de middag bij de lezers op de mat viel.

De beslissing om een ochtendkrant te worden, heeft verschillende redenen, zegt Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. ,,Voorop staat dat we denken dat wij onze lezers in de ochtend nog beter kunnen bedienen.” De belangrijkste reden is een journalistieke. Veel lezers volgen het nieuws op de voet via hun smartphone en zijn aan het eind van de middag, als Het Parool wordt bezorgd, al goed op de hoogte. ,,We zijn ervan overtuigd dat de ochtend door de aanwezigheid van online nieuws een beter en logischer moment van verschijnen is,” aldus Leupen.

Daarnaast is er een praktische reden: Het Parool is een van de weinig overgebleven middagkranten in Nederland. De kosten voor distributie en bezorging zijn hierdoor relatief hoog, waardoor de bezorging aan het eind van de dag meer en meer onder druk komt te staan.

