Het overzicht van al onze podcasts

Op deze site kun je niet alleen over het nieuws lezen, je kunt er ook naar luisteren. Dat kan via de gebruikelijke podcastapps, maar ook op deze site. Hieronder vind je een overzicht van al onze podcasts.

De OchtendPod

Samen met zijn vrouw Simone Wijnands maakt presentator Luuk Ikink vanaf 3 september 2019 elke werkdag de ‘OchtendPod’: dé podcast voor wie graag opstaat met het laatste nieuws. Luuk en Simone bespreken aan hun ontbijttafel elke ochtend in twintig minuten het nieuws van de dag. Ze gaan in discussie over verschillende onderwerpen met een focus op (regionaal) nieuws, sport en entertainment. OchtendPod verschijnt elke werkdag om 6.00 uur ’s ochtends en is hieronder te beluisteren of via Spotify of iTunes.

AD Media Podcast

In de AD Media Podcast bespreken tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Gudo Tienhooven opvallende zaken in de mediawereld.

AD Voetbal Podcast

Een podcast over het voetbal met presentatoren Hidde van Warmerdam en Etienne Verhoeff waarin zij iedere maandag praten met onze verslaggevers en clubwatchers zoals Sjoerd Mossou, Hugo Borst en Freek Jansen.

In Het Wiel

Een podcast over wielrennen met Thijs Zonneveld, Thomas Dekker en Hidde van Warmerdam.

Pitstop

Een podcast over de Formule 1 en Max Verstappen met AD Sportwereld verslaggevers Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Tim Engelen.

Hardlooppodcast De Pacer

Hardlooppodcast De Pacer, een podcast over die eeuwenoude sport: hardlopen, en de lange weg naar een marathon in het bijzonder. Loopliefhebbers Pim Bijl en Eric Brommert bespreken de bijzondere wereld van het hardlopen. We nodigen spraakmakende gasten uit met inspirerende verhalen en pakken de actualiteit en de topsport mee. Terugkerend thema is de voorbereiding van Pim op de Marathon van Rotterdam volgend jaar, waar hij onder de 2 uur en 45 minuten wil lopen

Bingewatchers

AD Bingewatchers, een podcast over onze grootste verslaving: met een bak popcorn, een kop hete thee en een dekentje op de bank een heel seizoen van een serie verslinden. Het aanbod is enorm: Netflix brengt iedere week zo’n twintig nieuwe series uit, HBO gooit de ene na de andere topper eruit en het einde is nog niet in zicht: binnenkort komen ook Disney en Warner Bros met eigen platforms waar ze allerlei nieuwe ideeën aan het ontwikkelen zijn. Wij gaan jou door dat moeras heen helpen: wat is de moeite waard om voor thuis te blijven en voor welke series hoef je echt niet van het terras te komen? Oftewel: to binge or not to binge, that’s the question… Wij zijn Gudo Tienhooven, Charlene Heezen en Kevin Goes.

De Social Podcast

Jaap van Zessen en Thomas Boeschoten zijn digitaal strategen van deze site en maken een podcast over (social) media. Ze spreken met een gast over ontwikkelingen en de rol die social media in hun leven speelt:

AD Royalty Podcast

In de Royalty podcast praten Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale en presentator Kevin Goes op onregelmatige basis met experts die aanschuiven over koningshuis-gerelateerde zaken.

De Ochtend Show to go

De Ochtend Show to go is niet alleen te bekijken op deze site, maar ook te beluisteren als podcast.

