Het nieuwe Blauw bloed maakte zich direct schuldig aan doodzonde nummer 1 op tv

Buitenhof-uitzending klapt eruit op moment dat Thomas Erdbrink tranen niet kan bedwingen

Kijkers van het NPO 1-programma Buitenhof keken zondagmiddag even gek op: journalist Thomas Erdbrink was te gast om te praten over zijn serie Onze man bij de Taliban, maar op het moment dat hij zijn tranen niet kon bedwingen werd de uitzending stilgelegd. Het was het gevolg van een technische storing, laat de VPRO weten aan deze site.

29 januari