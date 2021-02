Het nieuwe album van DeWolff: met dank aan de fans én aan een Bijbel van 2 euro

Niemand Alleen Tim Senders wil taboe op eenzaam­heid onder jongeren doorbreken met nieuwe serie

16:15 De gevolgen van de coronacrisis zijn niet alleen voel- en merkbaar bij bijvoorbeeld ondernemers en ouderen, ook de jongere generatie kampt steeds meer met eenzaamheid. Presentator Tim Senders komt daarom met een driedelige serie, waarin hij met een busje op pad gaat om verschillende mensen een hart onder de riem te steken. De reeks is vanaf vandaag te zien op deze site. ,,Eenzaam zijn is vaak gekoppeld aan oud zijn of sociale eenzaamheid. Maar zelfs mensen die vrienden hebben, kunnen zich emotioneel eenzaam voelen.”